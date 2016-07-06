Диабетикам запретили есть овсянку быстрого приготовления

По словам специалистов, в такой овсянке содержится много сахара и искусственных ароматизаторов. Они способны повысить уровень сахара в крови. Обычную овсянку людям, страдающим от диабета, употреблять можно, рассказывает meddaily.ru Science World Report.

Есть разные виды овсянки. К ним относятся овсяные хлопья, необработанный овес и овсянка быстрого приготовления. При изготовлении овсянки наружная часть зерна, в которой много полезных соединений, удаляется. Приготовление цельного зерна занимает около 50-60 минут. Овсяные хлопья готовятся 5 минут, необработанный овес - от 20 до 30 минут, а овсянка быстрого приготовления - от 30 до 60 секунд.

Помимо ароматизаторов и сахара, в овсянке быстрого приготовления много натрия. Данный вид овсянки быстро переваривается, и у него высокий гликемический индекс. Соответственно, после его употребления уровень сахара в крови может сильно вырасти.

Читайте такжеНачинать свой день лучше с тарелки кашиС другой стороны, некоторые виды овсянки полезны для диабетиков. Они помогают регулировать уровень глюкозы в крови благодаря высокому содержанию клетчатки и низкому гликемическому индексу. Также они положительно влияют на сердечно-сосудистую систему, пищеварение и могут снизить холестерин.