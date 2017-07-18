Медики рассказали, чем полезна "диета викингов"

Ученые из Каролинского института (Швеция) показали, что наиболее эффективной диетой для сохранения здоровья головного мозга человека является скандинавская, пишет The Times.

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Как показало исследование, в котором приняли участие 2223 человека, люди, которые придерживались «диеты викингов», в пожилом возрасте имели более низкую вероятность развития деменции и болезни Альцгеймера, чем остальные.

Скандинавская диета предполагает употребление рыбы, овощей, фруктов, риса и курицы, в ней практически нет места корнеплодам и картофелю, а также рафинированным зерновым продуктам. Допускается умеренное употребление вина.

Деменция является одним из основных факторов, сокращающих темпы роста продолжительности жизни в западных странах. Кроме скандинавской диеты, ученые рекомендуют следовать средиземноморской.