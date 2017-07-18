Репродуктологи заявили о прорыве в лечении женского бесплодия

На конференции Европейского общества репродукции человека и эмбриологии (ESHRE), состоявшейся недавно в Женеве, были представлены исследования, которые вызывают оптимизм у специалистов в области репродуктивной медицины. В этих исследованиях рассматриваются две проблемы, которые не позволяют женщинам забеременеть. Ранее они считались неразрешимыми, однако, впервые исследователям удалось справиться с ними, сообщают Новости Израиля.

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Первая проблема, известная как синдром Ашермана, в основном возникает в результате осложнений от оперативных вмешательств в области матки. Это заболевание характеризуется развитием в полости матки спаечных процессов, которые деформируют и сужают ее просвет. Из-за этого оплодотворенная яйцеклетка не может прикрепиться к стенке матки.

Вторая проблема носит название преждевременной недостаточности яичников. Она характеризуется тем, у женщины раньше времени наступает менопауза, и яичники перестают производить яйцеклетки.

Профессор Карлос Симон, испанский специалист, возглавляющих одну из ведущих в мире групп по исследованию синдрома Ашермана, провел лечение 18 женщинам, у которых была обнаружена эта проблема.

Предложенное им лечение было основано на стимулировании производства стволовых клеток в костном мозге, откуда они поступают в кровяное русло, а затем фильтруются и с помощью катетера вводятся в матку.

Согласно результатам исследования, через два месяца после такого лечения, у 17 пациенток значительно улучшилось состояние слизистой матки. Шесть месяцев спустя три женщины смогли самостоятельно забеременеть.

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Исследование, касающееся преждевременной недостаточности яичников, проводилось в Японии при участии специалистов из Стэнфордского университета в Калифорнии.

В ходе исследования у женщины был удален один яичник. Ткань яичника была разрезана на маленькие полоски, которые были помещены в вещество, известное тем, что оно стимулирует процесс созревания яйцеклеток. Затем эти полоски пересадили обратно на то место, где располагался яичник, рядом с фаллопиевой трубой. Полоски прижились и стали исправно функционировать.

Пациентки также проходили гормональную терапию, и у них извлекли яйцеклетки, как это делается при обычном экстракорпоральном оплодотворении. В результате три женщины смогли забеременеть, и две из них родили. Если новые исследования докажут эффективность этого метода, он может позволить женщинам с преждевременной недостаточностью яичников беременеть без использования донорских яйцеклеток.