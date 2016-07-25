Новая терапия поможет продлить репродуктивный возраст у женщин

К такому выводу пришли греческие ученые из репродуктивного центра в Афинах, пишет Медпортал. Руководил исследованием Константинос Сфакианудис (Konstantinos Sfakianoudis). Независимая экспертиза пока не проводилась, но если результаты научной работы подтвердятся, то даже дамы почтенного возраста смогут при желании родить ребенка. Кроме того, это может дать надежду тем женщинам, у которых менопауза наступила слишком рано (до 40 лет) — а это каждая сотая представительница прекрасного пола.

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В отличие от мужчин, которые производят сперму постоянно, женщина рождается с определенным запасом яйцеклеток, которые «тратятся» ежемесячно, начиная с момента полового созревания и до наступления менопаузы. Таким образом, с возрастом количество яйцеклеток уменьшается. В возрасте около 50 лет «выпуск» яйцеклеток прекращается. В связи с тем, что сейчас женщины часто откладывают рождение детей по различным причинам, с зачатием у них могут возникать проблемы, так как к тому времени, когда они будут готовы к детям морально и материально, яйцеклеток может остаться уже слишком мало. Эти вопросы, а также проблемы с ранним наступлением менопаузы могут быть решены через ЭКО или заморозку яйцеклеток, однако обе эти процедуры довольно сложны и имеют побочные эффекты. Новое решение для этой задачи предложили греки.

Научная группа из репродуктивного центра Genesis Athens заявляет, что нашла способ сделать менопаузу обратимой, используя обогащенную тромбоцитами плазму крови пациенток. Кровь, пропущенная через центрифугу, по их словам, «перезапускает» менструальный цикл женщины. Этот вид терапии пока еще не до конца изучен и часто вызывает споры в сообществе врачей. Греческие ученые решили попробовать сделать инъекции такой плазмы крови в яичники пациенток. Команда Константиноса Сфакианудиса была впечатлена результатами. В результате такого лечения сразу у нескольких пациенток снова начался менструальный цикл, а у одной из них до этого не было месячных в течение пяти лет. Мало того, организм именно этой пациентки произвел три яйцеклетки, две из которых удалось оплодотворить спермой ее мужа (однако перед подсадкой эмбрионов в матку ученые планируют оплодотворить еще одну). Исследователи заявили, что из 30 женщин, на которых была испробована экспериментальная терапия, цикл возобновился у 20.

Руководитель научной группы сообщил, что они пока точно не знают, каким образом это работает, однако сама возможность «отменить» менопаузу может не только помочь обзавестись собственными детьми тем, кто уже отчаялся, но и просто избежать неприятных эффектов, связанных с этим периодом. В научном сообществе результаты исследования пока восприняли скептически.