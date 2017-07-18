Неврологи составили список из 27 жизненных событий, опасных для мозга

Стрессовый опыт вроде потери любимого, развода, увольнения способен увеличить биологический возраст головного мозга на 4 года, пишет The Daily Mail. В общей сложности был составлен список из 27 жизненных событий, опасных для мозга. Проблемы могут начаться еще в детстве (если человека оставили на второй год в школе или вообще отчислили).

Читайте такжеМедики рассказали о разных реакциях организма человека на стрессЕсли родители ребенка не могут найти работу или имеют проблемы с алкоголем, наркотиками, мозг ребенка страдает. В подростковом и взрослом возрасте часто свой удар наносят развод родителей, смерть родителя, родственника, неверность супруга или серьезный конфликт с родителями мужа. Денежные проблемы, включая банкротство или увольнение, потеря дома из-за пожара или наводнения, - вот еще опасные факторы.

Острый стресс вызывает воспаление в мозге и депрессию, а это повышает риск деменции. Кстати, доктор Мария Каррилло из Американской ассоциации болезни Альцгеймера добавила к списку события вроде смены школы и покупки дома. В целом же каждое стрессовое событие прибавляет мозгу около четырех лет, вызывая его преждевременное старение.