Медики рассказали о разных реакциях организма человека на стресс



Человеческий организм по-разному реагирует на стресс: бывает не только реакция "бей или беги", но и состояния, когда захлестывают эмоции, когда человек замирает, будто вкопанный, или у него наблюдается крайняя степень усталости, пишет The Deccan Chronicle.

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В отдельных случаях, если тело реагирует на стресс усталостью, человек буквально впадает в спячку. Сон помогает восстановить уровень энергии и позволяет лучше справиться со стрессом. По словам доктора Кертиса Рейзингера, клинического психолога из больницы Цукер Хиллсайд, существует большое многообразие форм реакций на стресс.

К примеру, он рассказывает о реакции, выражающейся в оцепенении. Человек, как дикое животное в свете фар, замирает на месте, вследствие переполнения эмоциями. Еще пример реакции - человек полностью подчиняется другому (источнику стресса, агрессии) или никак не противостоит обстоятельствам.

Что касается случаев, когда человек впадает в спячку, то все просто: большое количество интеллектуальных и физических задач вызывает стресс и требует много сил на решение. Мозг испытывает энергетическое голодание, а сон позволяет восстановить запасы сахара (энергетического топлива) в мозге. Как правило, последняя форма реакции на стресс наблюдается у детей.