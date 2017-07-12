Булимия меняет работу мозга - ученые



Сотрудники Университета Джорджа Мейсона обнаружили, что женщины, страдающие булимией, в состоянии стресса реагируют на пищу иначе, чем женщины без булимии.

У женщин с булимией уменьшался приток крови к области мозга, связанной с рефлексией, сообщает The Daily Mail.

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Ученые провели два эксперимента. В первом приняли участие 10 женщин с булимией и 10 женщин без булимии. Участницы пришли в лабораторию и поели. Затем женщинам в процессе МРТ показывали нейтральные изображения, например, листьев или мебели, и изображения жирных и сладких продуктов.

Потом участницам предложили решить нерешаемую математическую задачу, чтобы повысить у них уровень стресса. После женщины вновь рассматривали изображения жирных и сладких продуктов во время МРТ. В конце участницы оценивали свой уровень стресса и тягу к пище. У всех женщин из-за математической задачи уровень стресса повысился. Изображения продуктов снижали стресс. Кроме того, у всех при виде изображений продуктов повышалась тяга к пище.

Однако в мозге участниц исследователи заметили различия. У женщин с булимией при виде изображений продуктов уменьшался кровоток в предклинье - области мозга, связанной с рефлексией, а у женщин без булимии он увеличивался. Специалисты повторили эксперимент, пригласив 17 женщин, страдавших булимией. Ученые получили аналогичные результаты. Так, судя по всему, женщинам с булимией пища помогает избежать негативных мыслей о себе. Кроме того, еда для них - это способ отвлечься в состоянии стресса.