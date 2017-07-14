Очередное исследование доказало, что здоровое питание существенно снижает риск смерти

Американские ученые подчеркивают, что переход к здоровой диете, основанной на употреблении продуктов из цельного зерна, овощей, фруктов, орехов и рыбы, вместе с одновременным снижением доли красного мяса и напитков с сахаром, существенно снижают риск преждевременной смерти, пишет Еurekalert!.

Исследования доказали, что средиземноморская диета и подход DASH (Dietary approaches to stop hypertension) являются наиболее приемлемыми режимами питания.

Ученые отследили изменения в пищевых пристрастиях около 74 тысяч взрослых в течение 12-летнего периода (1986-1998 годы), после чего у той же группы людей проанализировали возникновение в последующие 12 лет (1998-2010 годы) факторов, связанных с риском преждевременной смерти. Необходимые материалы авторы взяли из двух долговременных исследований.

Читайте такжеЧастое употребление вина вызывает развитие рака - ученые

Замена одной ежедневной порции красного мяса на орехи или бобовые приводила к снижению на 8-17 процентов риска смертности от любой причины.

Средиземноморская диета предполагает высокое потребление овощей, фруктов, орехов, бобовых (гороха, фасоли и чечевицы), нерафинированного оливкового масла и рыбы. Такой рацион почти исключает продукты, содержащие насыщенные жиры, в частности, молочные продукты, мясо и птицу. В средиземноморскую диету также нередко включается умеренное употребление вина.