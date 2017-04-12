Очередные исследования доказали, что средиземноморская диета способствует долголетию человека

Американские ученые пришли к выводу, что подобный подход к питанию помогает людям быть генетически моложе, поскольку эта диета поддерживает молодость и целостность клеток. пишет русская служба ВВС.

В исследовании, опубликованном в журнале British Medical Journal, ученые утверждают, что питание, состоящее из овощей, фруктов, рыбы и оливкового масла, позволяет защитить ДНК клетки от повреждений. Подобная диета способствует замедлению старения тела.

Участники эксперимента, соблюдавшие средиземноморскую диету, демонстрировали меньше признаков старения, чем их ровесники.

Эксперимент проводился в течение десяти лет. Исследователи наблюдали за здоровьем почти 5 тысяч медицинских сестер.

Положительное воздействие средиземноморской диеты на человеческий организм регулярно отмечается в научной литературе. Считается, что она предотвращает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

До конца непонятно, в чем конкретно заключается положительный эффект диеты. Однако ее ключевые компоненты – изобилие свежих фруктов и овощей в противовес красному мясу и животным жирам – имеют научно доказанный положительный эффект.

Богатая витаминами пища защищает организм от стресса, повреждения тканей и клеток тела. Последнее научное исследование также подтверждает положительный эффект средиземноморской пищи на сохранность ДНК.

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В центре исследования были теломеры - концевые участки хромосом, защищающие ДНК. Они позволяют сохранить генетическую информацию во время клеточного деления.

Клетки в человеческом теле делятся, в то время как теломеры по мере старения организма становятся короче. Их структурная целостность снижается, что может дать сигнал клеткам перестать делиться и умереть.

Как показывают исследования, короткие теломеры могут вызывать развитие болезней, связанных с возрастом. Среди них сердечно-сосудистые и некоторые виды онкологических заболеваний.

Эксперимент показал, что медсестры, придерживавшиеся средиземноморской диеты, имели здоровые и длинные теломеры.

Ученые подчеркивают необходимость сбалансированной диеты. По отдельности ни один из компонентов средиземноморской кухни не продемонстрировал ключевого влияния на организм.

Другие ученые заявляют, что результаты исследования представляют интерес, но их нельзя считать окончательными.

Дэвид Лэвеллин, старший исследователь клинической эпидемиологии в университете Экзетера, считает, что любое экспериментальное исследование способно принести результаты, которые могут быть неверно истолкованы. "Поэтому мы не должны исходить из предположения, что длина теломера является ключевым параметром", - заявил эксперт.

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"Тем не менее это исследование подтверждает предположение о том, что соблюдение диеты способно привести к существенному улучшению здоровья", - отметил Лэвеллин.

Ассоциация British Heart Foundation также прокомментировала результаты исследования. В заявлении организации отмечается, что рекомендации употреблять сбалансированную и здоровую пищу для предотвращения развития сердечных заболеваний теперь придан дополнительный вес.