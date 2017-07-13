Более 2 миллиардов человек в мире не имеют доступа к чистой питьевой воде - ВОЗ

Примерно 4,5 миллиарда жителей планеты лишены адекватных санитарно-гигиенических условий. В наше время 892 миллиона человек все еще вынуждены отправлять свои естественные потребности где придется, а 600 миллионов пользуются одним туалетом вместе с другими жителями целой деревни или целого этажа, например, в общежитии.

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Об этом говорится в новом докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Детского фонда ООН. Его авторы пришли к выводу о том, что сегодня огромное число людей, особенно в сельских районах, по-прежнемуне имеет доступа к чистой питьевой воде и живут без туалетов.

Это приводит к тому, что каждый день сотни детей умирают от инфекционных болезней, которые можно было бы предотвратить. Только из-за диареи ежегодно погибают 360 тысяч детей в возрасте до пяти лет. Многие детишки заражаются холерой, гепатитом А и брюшным тифом.

«Чистая вода, санитария и гигиена в доме не должны быть привилегией только состоятельных людей или горожан», - заявил Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Он напомнил всем государствам о том, что доступ к чистой воде и санитарии является фундаментальным вопросом человеческого достоинства и прав человека. Глава ВОЗ подчеркнул, что все страны обязаны создать условия, позволяющие реализовать эти права.

В Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года признается центральная роль, которую играет вода и санитария в процессе устойчивого развития. В ней ставится задача полной ликвидации к 2030 году практики открытой дефекации. Государства пообещали в ближайшие 15 лет добиться обеспечения всеобщего доступа к основным санитарным услугам.

В сегодняшнем докладе говорится, что 90 стран мира слишком далеки от достижения этих целей, а те темпы, которыми они продвигаются, не позволят им добиться намеченных целей к 2030 году.