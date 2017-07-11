В Йемене заражены холерой уже более 300 тысяч людей

За 10 недель эпидемии холеры в Йемене зафиксировано более 300 тысяч людей с подозрением на инфицирование холерой, пишет Reuters.

В Международном комитете Красного Креста сообщают, что в стране каждый день регистрируется более 7 тысяч новых заболевших.

На 7 июля 2017 года от холеры в Йемене умерли 1706 людей. Наиболее пострадавшими районами являются Аманат-аль-Азимах, аль-Ходейда, Хаджа и Амран.

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Специалисты ВОЗ отмечают, что распространение холеры в стране пока не удалось взять под контроль, а реальная летальность составляет не 1%, как можно увидеть в официальных сводках, а 3-4%.

Борьба с распространением заболевания осложнена тем, что в ходе двухлетней гражданской войны были разрушены почти все объекты здравоохранения и системы очистки воды, оставив без доступа к чистой воде 14,5 млн человек.