Антидепрессанты эффективны при различных заболеваниях - медики

Для чего именно, выяснили канадские ученые из Университета МакГилла (McGill University). Дженна Вонг (Jenna Wong) и ее коллеги проанализировали медицинские записи, сделанные в период с 2006 по 2015 год. За это время 158 квебекских врачей выписали примерно 102 тысячи рецептов на антидепрессанты, пишет Медпортал со ссылкой на иностранные СМИ. При этом лишь в половине случае (55%) эти препараты предназначались для лечения депрессии. Кроме того, врачи назначали эти лекарства для борьбы с тревожными расстройствами (18,5%), бессонницей (10%), хроническими болями (6%) и паническими расстройствами (4%).

Читайте такжеФизиологи научились предотвращать депрессию

В некоторых случаях врачи назначали антидепрессанты, хотя эти препараты не входили в список лекарств, рекомендованных для лечения этих состояний – например, при мигрени, нарушениях пищеварения или синдроме дефицита внимания. Антидепрессанты также выписывались пациентам с булимией, посттравматическим стрессовым расстройством и проблемами с работой мочеполовой системы.

Исследователи объясняют, что многие врачи выписывают антидепрессанты при мигрени или фибромиалгии. Однако в настоящее время неизвестно, насколько эффективны оказываются препараты при этих заболеваниях и как именно они работают. Частота же использования антидепрессантов увеличивается во всем мире, так, в США с 1988-1994 годов к 2005-2008 годам она возросла на 400%.