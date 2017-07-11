ООН: 214 млн женщин в бедных странах не имеют доступа к безопасным контрацептивам

Сегодня - 11 июля - отмечается Всемирный день народонаселения. В этом году он совпал с 50-летним юбилеем Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА). Цель работы организации – сделать доступным планирование семьи и помогать женщинам осуществлять право на репродуктивное здоровье.

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Благодаря работе Фонда с 1970 по 2016 год использование современных средств контрацепции почти удвоилось: с 36 процентов до 64 процентов.

Тем не менее, 214 миллионов жительниц развивающихся стран не имеют возможности пользоваться безопасными и эффективными противозачаточными средствами. Решение этой проблемы позволило бы избежать 67 миллионов случаев нежелательной беременности и на треть снизить материнскую смертность. В то же время укрепление репродуктивного здоровья и добровольное планирование семьи позволяет женщинам продолжать образование, стать активными участниками рынка труда, больше зарабатывать и таким образом вносить вклад в экономическое развитие общества.

В ЮНФПА призывают страны помочь достичь поставленной цели: к 2030 году обеспечить потребности в области планирования семьи.