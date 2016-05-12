Количество абортов в развитых странах упало до исторического минимума

Ежегодно во всем мире делается около 56 млн абортов, и в развитых странах их число упало до исторического минимума, свидетельствует научное исследование, опубликованное журналом Lancet.

Если в 1990 году на тысячу женщин в богатых странах приходилось 46 абортов, то в 2014 году - только 27 абортов.

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По мнению ученых, сокращения числа абортов удалось добиться главным образом благодаря доступности средств контрацепции.

Тем временем в развивающихся странах число абортов остается на одном уровне - около 37 абортов на тысячу женщин, причем, как свидетельствует статистика, криминализация абортов практически никак не сказывается на их числе, так как женщин, стремящихся избавиться от беременности, не останавливает противозаконность процедуры.

Первое глобальное исследование статистики абортов в мире финансировалось Великобританией, Голландией, Норвегией, а также несколькими организациями из США.

Исследователи пришли к выводу, что каждая четвертая беременность в мире заканчивается абортом. При этом три четверти абортов совершается замужними женщинами.