Вакцина против менингококка способна защитить от гонореи - исследование

Использование противоменингитной вакцины MeNZB обеспечивает защиту от гонореи. Об этом свидетельствуют результаты исследования, пишет The Lancet.

Эксперты отмечают, если результаты клинического исследования подтвердятся, то на рынке может появиться первая вакцина от опасной инфекции.

Читайте такжеЕврокомиссия одобрила применение вакцины от менингококковой инфекции у подростков и взрослыхПерспективность использования вакцины против менингококка в профилактики гонореи была выявлена случайно – в Новой Зеландии после внедрения программы иммунопрофилактики менингита снизилась заболеваемость гонореей.

В рамках ретроспективного исследования были изучены данные из 11 венерологических клиник Новой Зеландии для определения заболеваемости гонореей и хламидиозом среди пациентов 15-30 лет, прошедших иммунизацию тремя дозами MeNZB в 2004-2008 годах. Оказалось, что пациенты, прошедшие полный курс вакцинации MeNZB на 31% реже заболевали гонореей, чем хламидиозом. По словам ученых, это может свидетельствовать о перспективности исследования данной вакцины в иммунопрофилактике гонореи.

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что в мире зафиксированы три случая гонореи с абсолютной устойчивостью ко всем существующим антибактериальным препаратам. Случаи инфицирования полностью устойчивой к антибиотикам гонореи зарегистрированы в Японии, Франции и Испании.