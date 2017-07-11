Ученые доказали, что ожирение можнo вылечить, воздействуя на мозг



Ученые из Университета Калифорнии выявили имунные клетки (микроглия), которые заставляют людей злоупотреблять жирными продуктами, пишет The Daily Mail.

Одновременно было протестировано на мышах экспериментальное средство, которое атакует эти клетки. В итоге мыши съедали меньше и набирали меньше, чем контрольная группа грызунов.

Читайте такжеПрепарат против диабета эффективен в борьбе с ожирением - исследование

На клетки микроглии приходится 10-15% клеток мозга. Нейроны гипоталамуса уже становились мишенью лекарств против ожирения. Эти нейроны играют ключевую роль в пищевом поведении. Но теперь ученые считают, что микроглия - более перспективная мишень.

Ученые посадили мышей на жирную диету сроком на 4 недели. За это время жировые клетки успевали увеличиться в количестве. Также было спровоцировано воспаление в гипоталамусе, содержащим нейроны-регуляторы потребления пищи и расходования энергии. Некоторым мышам при этом давали экспериментальное средство PLX5622. Оно уменьшило потребление пищи и вес на 20%.

В то же время ученые из Университета Вашингтона генетически вывели мышей, у которых клетки микроглии не могли инициировать воспалительный ответ. Это позволяло сократить потребление пищи на 15% и набрать на 40% меньше веса, несмотря на жирную пищу. У животных, питавшихся правильно, при наличии воспаления, инициированного микроглией, потребление пищи возрастало на 33%, а расход энергии падал на 12%. В результате эти мыши набирали в 4 раза больше веса, чем контрольная группа.