В Европе стремительно растет количество детей с ожирением: лишний вес - у каждого третьего подростка

В Португалии на Европейском конгрессе по ожирению был представлен новый доклад ВОЗ, в котором говорится о стремительном росте в регионе числа подростков с лишним весом.

«Несмотря на усилия по борьбе с проблемой детского ожирения, каждый третий подросток в Европе имеет избыточную массу тела или страдает ожирением. При этом самые высокие показатели ожирения отмечаются в странах Южной Европы и Средиземноморья», - заявила директор Европейского регионального бюро ВОЗ Жужанна Якаб.

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Она настоятельно рекомендовала правительствам предпринимать более целенаправленные меры с тем, чтобы остановить эту опасную тенденцию.

Детское ожирение считается одной из самых серьезных проблем в сфере общественного здравоохранения в XXI веке. У детей, страдающих ожирением, - выше риск развития диабета второго типа, астмы, нарушений сна, проблем с опорно-двигательным аппаратом и сердечно-сосудистых заболеваний в будущем. У них также могут появиться психологические проблемы, а сами они зачастую оказываются в социальной изоляции.

Некоторые родители не придают этой проблеме большого значения, полагая, что дети подрастут и похудеют. «Большинство подростков не сможет избавиться от ожирения: около 80 процентов из тех, у кого развивается ожирение, будут иметь проблемы с весом и во взрослом возрасте», - считает руководитель Программы по вопросам питания, физической активности и ожирения в Европейском региональном бюро ВОЗ Жоау Бреда.

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В докладе говорится, что к ожирению больше склонны дети в раннем подростковом возрасте, особенно мальчики, а также дети из бедных семей.

Эксперты предлагают поощрять здоровый рацион питания детей, а также добиваться того, чтобы физическая активность стала неотъемлемой частью повседневной жизни ребенка.