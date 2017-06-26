ВОЗ: эпидемия холеры в Йемене - самая масштабная вспышка этой инфекции в мире

В Йемене количество людей с подозрением на холеру превысила 200 тыс. лиц.

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Об этом говорится в заявлении исполнительного директора ЮНИСЕФ Энтони Лейка и генерального директора Всемирной организации здравоохранения Маргарет Чан, которые называют эпидемию в Йемене крупнейшей вспышкой холеры в мире.

По их данным, болезнь быстро распространяется, в среднем ежедневно в стране регистрируется до 5 тыс. случаев заболевания.

«В течение двух месяцев холера распространилась практически в каждом регионе этой пораженной войной страны. Уже погибло более 1300 человек, четвертая часть из них - дети, и количество жертв, как ожидается, возрастет», - говорится в заявлении.

Лейк и Чан отметили, что ЮНИСЕФ и ВОЗ вместе с другими партнерами готовятся остановить вспышку заболевания, пытаясь выявлять и отслеживать распространение болезни, и обеспечить людей чистой водой, адекватными санитарными условиями и лечением.

Руководители ЮНИСЕФ и ВОЗ призвали власти Йемена увеличить усилия, чтобы предотвратить распространение вспышки холеры, которая является прямым следствием многолетнего военного конфликта.