У детей-аллергиков чаще наблюдаются тревожные состояния - ученые

Исследователи из Высшей школы психологии Феркауфа и Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна показали, что у детей с пищевой аллергией чаще встречаются симптомы тревоги, пишет The Journal of Pediatrics.

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Исследователи из Школы общественного здоровья Мейлмэн при Колумбийском университете иззучили связь между пищевой аллергией и тревожностью у 80 детей в возрасте от 4 до 12 лет, проживающих в малообеспеченных семьях с низким уровнем социально-экономического статуса. У 57% детей, страдающих пищевой аллергией, обнаружили симптомы тревоги.

Для сравнения в контрольной группе здоровых тестируемых количество «тревожащихся» было почти на 10% меньше.

Пока не вполне ясно, является ли неблагополучное эмоциональное состояние причиной или следствием заболевания. «Необходимо подробнее изучить связь между пищевой аллергией и социальной тревожностью у детей в разных условиях – в клинике, в школе», - заключают авторы исследования.