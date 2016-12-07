В аптечке каждого ресторана должен быть адреналин - аллергологи

Глава израильской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов профессор Ненси Агмон-Леви призвал членов министерской комиссии по законодательству принять закон, обязывающий рестораны и общественные заведения включить в свои аптечки помпу с инъекцией адреналина, сообщает Newsru.co.il.

Читайте такжеИсследовали выяснили, что аллергия влияет на работу мозгаПомпа с инъекцией адреналина предназначена для экстренной помощи при возникновении внезапных опасных для жизни аллергический реакций на продукты питания, укусы насекомых, лекарства, физическую нагрузку. Адреналин находится в автоматическом шприце. Чтобы оказать помощь человеку при анафилактическом шоке достаточно воткнуть помпу с инъекцией адреналина в бедро.

Радиостанция "Решет Бет" передала, что, по данным минздрава, в 42% семей в Израиле хотя бы один человек страдает от аллергии.