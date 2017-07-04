В четырех странах Африки голодает почти полтора миллиона детей - ООН

Из Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) сообщили о том, что за последние два года значительно возросло число голодающих людей в мире. Такая тенденция подрывает прогресс в борьбе с недоеданием, достигнутый за предыдущие 25 лет. Особенно тяжелая ситуация в сфере продовольственной безопасности наблюдается на северо-востоке Нигерии, в Сомали, Южном Судане и Йемене. В этих странах на грани истощения - 20 миллионов человек.

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Выступая на Конференции совета управляющих, глава ФАО Грациану да Силва подчеркнул, что почти 60 процентов людей, страдающих от голода в мире, проживают в странах, затронутых конфликтами и последствиями изменения климата.

«Твердые политические обязательства по искоренению голода являются фундаментальными, но этого недостаточно», - заявил Грациану да Силва. Он добавил, что голод можно победить только в том случае, если страны воплотят свои обещания в реальные действия.

В Конференции ФАО принимают участие 1 100 делегатов, в том числе один глава государства, один премьер-министр, 82 министра и многочисленные представители международных организаций, частного сектора и гражданского общества.

Конференция совета управляющих ФАО проходит раз в два года. Ее участники обсуждают основные приоритеты Организации на следующий двухгодичный период. Эти приоритеты сводятся к содействию устойчивому развитию сельского хозяйства, смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним, сокращению масштабов нищеты, управлению водными ресурсами и управлению миграционными потоками.

Папа Римский Франциск заявил о поддержке такой повестки дня ФАО, призвав к солидарности с обездоленными людьми.

«Мы все понимаем, что одного намерения предоставить нуждающимся хлеб насущный недостаточно - нам необходимо признать, что каждый человек имеет право на питание», - сказал понтифик в обращении, зачитанном от его имени Государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином.

Папа Франциск, объявил, что он посетит ФАО лично и это произойдет16 октября - во Всемирный день продовольствия.