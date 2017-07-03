Медики рассказали о правилах приема алкoголя

Доктор Никола Гейтс из Университета Нового Южного Уэльса полагает, что употреблять спиртные напитки следует согласно нескольким правилам. Во-первых, многие недооценивают объем потребляемого спиртного. Поэтому критически важно адекватно оценивать алкогольные напитки, передает Namoi Valley Independent. Многие говорят, что выпивают один бокал вина за вечер. Однако кто-то наливает почти до краев, а кто-то - одну десятую объема.

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Людям не следует в день потреблять более двух стандартных напитков (дринков). А один дринк - 10 граммов алкоголя (100 миллилитров вина средней крепости). Чем крепче напиток, тем меньше допустимый объем. К примеру, 100 миллилитров Sauvignon blanc крепостью примерно 11% эквивалентны 88 миллилитрам красного вина крепостью 14-15%. Если в бутылке красного вина крепостью 14% содержится 8,5 стандартных дринка (в бутылке белого крепостью 11% таковых 7,5), то лучше наливать вино в меньший бокал.

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Также важно устраивать себе отдых от спиртного. Необходимо помнить,что спиртное - токсин. Выходные без спиртного способствуют восстановлению печени. Алкоголь отрицательно влияет в усвоение питательных веществ, что может повлиять на гормональный фон. Делая перерыв в потреблении спиртного, важно найти замену алкоголю. Это особенно актуально, если человек пьет, чтобы расслабиться. В компании друзей предлагается пить безалкогольный напиток из бокалов для вина.