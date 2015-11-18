Буйное поведение пьяных связано с генетической мутацией

Согласно новому исследованию Университета Бристоля (University of Bristol), потребление алкоголя в небольшом объеме (соответствующем примерно бокалу вина) может повысить привлекательность пьющего. Однако этот эффект пропадает при большем количестве выпитого.

Авторы пытались выяснить, почему люди в состоянии алкогольного опьянения начинали вести себя агрессивно. Для того, чтобы понять, не связано ли буйное поведение с генетическими причинами, они проанализировали данные о финских семьях, в которых одни люди в состоянии опьянения вели себя агрессивно, а другие оставались спокойными. Все участники исследования выпивали умеренно и ни один из них не был алкоголиком.

Читайте такжеРевность повышает риск развития алкоголизма - ученые

Оказалось, что в геноме тех, кто в состоянии опьянения вел себя агрессивно, присутствовала мутация гена 5-HT2B. Этот ген отвечает за сборку серотониновых рецепторов типа 2В, способных связываться с нейромедиатором серотонином.

Мутация ведет к нарушению сборки рецепторов, что мешает нормальной передаче серотониновых сигналов в головном мозге. Авторы предполагают, что именно это заставляет людей вести себя буйно в состоянии опьянения и совершать необдуманные поступки. Например, именно носителей мутаций чаще останавливали за вождение в пьяном виде.

Более ранние исследования, проведенные другими учеными, показали, что носители мутации в гене 5-HT2B и в трезвом состоянии были более импульсивными и хуже себя контролировали.