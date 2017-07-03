Гебрейесус официально вступил на должность Генерального директора ВОЗ

1 июля 2017 г. д-р Тедрос Адханом Гебрейесус вступил в должность Генерального директора ВОЗ на пятилетний срок.

Читайте такжеНовый глава ВОЗ заявил, что будет добиваться всеобщего медицинского страхованияДо избрания Генеральным директором ВОЗ д-р Тедрос занимал должности министра иностранных дел Эфиопии и министра здравоохранения Эфиопии. Он также возглавлял руководящие органы Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией и Партнерства «Обратить вспять малярию».

Пятью приоритетными направлениями деятельности Генерального директора будут: достижение всеобщего охвата медико-санитарными услугами; усиления потенциала стран для реагирования на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения; защита здоровья и прав женщин, детей и подростков; активизация работы в связи с изменением климата и окружающей среды, а также создание реформированной ВОЗ, работающей с акцентом на прозрачность и подотчетность.