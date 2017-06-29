Характер человека влияет на риск развития мигрени - ученые



Ученые из Университета Земмельвайса проанализировали данные больше 3000 человек, страдавших от депрессии, пишет The Daily Mail.

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Специалисты искали связь между личностными качествами, депрессией и мигренями. Участники исследования заполнили опросники, предназначенные для оценки выраженности пяти основных черт личности (открытости, добросовестности, экстраверсии, покладистости и невротизма). Исследование показало, что у добровольцев с высокими уровнями открытости риск мигрени был снижен, а участники с высокими уровнями невротизма оказались склонны к мигрени

Ранее ученые Университета Торонто доказали, что мигрень увеличивает риск возникновения проблем с психикой. Люди с мигренью страдают от тревожного расстройства чаще, чем те, у кого нет мигрени.