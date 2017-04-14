Мигрень может развиться в тревожное расстройство - исследование

Новое исследование, проведенное в Университета Торонто, выявило, что пациенты с мигренью страдают от тревожного расстройства чаще, чем те, у кого нет мигрени. Медики подчеркивают, что мужчины с мигренью сталкиваются с тревожным расстройством в два раза чаще, рассказывает Science World Report.

Читайте такжеМигрень повышает риск развития инсультов - врачиВ исследовании участвовали 2200 канадцев, страдавших мигренью, и почти 20000 здоровых добровольцев. Специалисты оценивали состояние психического здоровья участников. Исследователи обнаружили тревожное расстройство у 2% добровольцев без мигрени и 6% участников с мигренью. Мужчины с мигренью оказались более склонны к тревожному расстройству по сравнению с женщинами.

Ученые предполагают: вероятно, у мужчин с мигренью риск тревожного расстройства выше из-за того, что они реже принимают обезболивающие. Симптомы мигрени приводят к развитию тревожного расстройства.

Медики подчеркивают, что пациенты с мигренью требуют особого серьезного внимания. Такие люди могут иметь проблемы с психическим здоровьем, в частности страдать депрессией и тревожными расстройствами. Также ученые советуют направлять пациентов с мигренью к психиатрам.

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Мигренью страдает около 36 миллионов американцев, и миллионы людей в других частях мира. Это состояние, при котором пациент страдает от интенсивной и мучительной головной боли. Другие симптомы включают в себя сенсорные симптомы - слепые пятна, вспышки света, тошноту, рвоту, покалывание в руках и ногах, и чувствительность к свету и звуку.

Медики отмечают, что терапиямигрени включает в себя также изменения образа жизни, в частности, здоровый сон, регулярные физические упражнения, правильное питание, достаточное употребление воды, необходимо также максимально избегать стрессовых ситуаций.