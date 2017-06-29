Аспирин снижает риск развития ранней преэклампсии - исследование

Ежедневный прием аспирина начиная с 11-14 недели беременности существенно снижает вероятность ранней преэклампсии среди женщин из группы риска. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные в New England Journal of Medicine.

Читайте такжеПреэклампсия диагностирована у каждой десятой беременной женщины - медикиВ мультицентровое клиническое исследование было включено 1776 женщин с высоким риском развития прееэклампсии. В зависимости от группы часть беременных получала 150 мг аспирина в день, а часть – плацебо. Терапия длилась с 11-14 недели гестации до 36 недели. Эффективность применения аспирина оценивалась по количеству случаев преэклампсии до 37 недели беременности.

Согласно собранным данным, в группе аспирина ранняя преэклампсия была зафиксирована у 13 человек (1,6%), а в плацебо-группе – у 35 женщин (4,3%). Авторы подсчитали, что применение аспирина снижает риск преэклампсии, развивающейся до 37 недели на 62%, а ранней преэклампсии (до 34 недели) – на 82%.

Ученые подчеркивают, что результаты исследований свидетельствуют о высокой эффективности аспирина в предотвращении развития данного опасного состояния, которое может привести к преждевременным родам, а в наиболее тяжелых случаях к смерти матери и ребенка.