Развитие преэкламспии можно предсказать за неделю

Преэклампсия – осложнение беременности, развивающееся у 2-5% женщин в последнем триместре. Она может стать причиной развития серьезных проблем со здоровьем как у будущей матери, так и у ребенка, а в некоторых случаях привести к летальному исходу.

Читайте такжеСоздан смартфон-тест для определения беременности

Штефан Верлорен (Stefan Verlohren) и его коллеги разработали специальный тест, позволяющий предсказать возникновение преэклампсии в течение недели после его проведения. Он основан на определении соотношения концентраций белка sLIt-1 и плацентарного фактора роста (PIGF) в сыворотке крови. Каждый из этих белков участвует в развитии преэклампсии, отмечают авторы, а изменение их концентраций указывает на вероятность возникновения этого осложнения беременности еще до появления первых симптомов.

Авторы уже протестировали новый тест на 1000 женщинах, риск развития преэклампсии у которых был повышен. В том случае, если соотношение концентраций sLIt-1 к PIGF было меньше 38, риск развития преэклампсии в течение недели был минимален. Если же этот показатель превышал 38, то вероятность возникновения этого осложнения беременности существенно возрастала.

Ученые объясняют, что новый тест позволит своевременно выявить риск развития заболевания и предотвратить возникновение нежелательных осложнений как для матери, так и для ребенка.