Препарат против диабета эффективен в борьбе с ожирением - исследование

Novo Nordisk представила результаты клинических исследований II фазы, в рамках которых оценивалась эффективность противодиабетического препарата семаглутид в терапии ожирения. Экспериментальное лекарство помогает людям с ожирением сбросить 14% лишней массы тела, пишет The Pharma Letter.

Читайте такжеОжирение вызывает изменение сердечно-сосудистой системы даже у здоровой молодежиПо результатам рандомизации 957 участников исследований получали семаглутид в дозировке 0,05-0,4 мг/сутки или плацебо. Эффективность лечения сравнивалась с лираглутидом (3,0 мг/сутки) – другим противодиабетическим препаратом, уже одобренным для лечения ожирения.

На момент включения в исследование средняя масса участников составляла 111 кг (средний ИМТ 39 кг/кв.м). После лечения семаглутидом пациенты в среднем потеряли 17,8 кг, что составляет примерно 13,8% массы тела. Для сравнения: при соблюдении диеты, поддержании физической активности и назначении плацебо, среднее снижение массы тело не превысило 2,3%.

Регуляторные органы США, ЕС и Японии рассматривают заявку Novo Nordisk на регистрацию семаглутида как препарата для лечения взрослых пациентов с диабетом 2 типа. Семаглутид является аналогом глюкагоподобного пептида-1 (GLP-1). Его применение способствует снижению уровня глюкозы в крови пациентов с диабетом 2 типа с минимальным риском развития гипогликемии.