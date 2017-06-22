Высоко инфекционный вирус полио сохраняется лишь в Афганистане, Нигерии и Пакистане - ВОЗ

Избранный Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения д-р Тедрос Адханом Гебрейесус выразил удовлетворение в связи с перечисленными средствами и объявленными взносами на сумму 1,2 миллиарда долларов США для Глобальной инициативы по ликвидации полиомиелита. Эти взносы были объявлены на Конвенции Ротари в Атланте, США, на которой присутствовали 32 000 ротарианцев из разных стран мира.

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Благодаря объявленным взносам ВОЗ сможет финансировать эпиднадзор за болезнью более чем в 70 странах и предоставлять экспертные знания для содействия странам в проведении ежегодной вакцинации 450 миллионов детей против полиомиелита.

30 лет назад более 350 000 детей более чем в 125 странах ежегодно оставались парализованными в результате полиомиелита. С тех пор число случаев заболевания уменьшилось более чем на 99,9%, и этот высоко инфекционный вирус сохраняется лишь в трех странах - Афганистане, Нигерии и Пакистане.

В 2017 г. было зарегистрировано лишь пять случаев заболевания. Вместе с тем, на последних этапах ликвидации вируса сохраняются серьезные проблемы: слабые системы здравоохранения прилагают все усилия для того, чтобы вакцинировать каждого ребенка, с целью обеспечить достаточно высокий уровень защиты на уровне сообществ, испытывая в некоторых местах трудности в области материально-технического обеспечения. Это касается отдаленных районов, районов, где отсутствует безопасность, и районов, затронутых конфликтами.

Деятельность по ликвидации полиомиелита проводится под эгидой Глобальной инициативы по ликвидации полиомиелита, партнерства государственного и частного секторов, возглавляемого национальными правительствами и пятью партнерами – Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Ротари Интернешнл, Центрами США по контролю и профилактике болезней (ЦКБ), Детским фондом Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) и Фондом Билла и Мелинды Гейтс. С момента создания партнерства в 1988 г. было предотвращено более 16 миллионов случаев паралича в результате полиомиелита.