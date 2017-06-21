МАГАТЭ оказывает помощь странам в эффективном и безопасном лечении раковых заболеваний

В штаб-квартире Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене стартовала конференция, посвященная использованию передовых ядерных технологий для эффективного и безопасного лечения раковых заболеваний.

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Для участия в конференции прибыли 500 делегатов из 96 стран мира. В период до 23 июня они поделятся опытом применения новых технологий в сфере радиотерапии и для диагностики раковых заболеваний.

В ходе форума медики продемонстрируют возможности нового «контурного метода», который позволяет выделить раковую ткань и защитить здоровую при облучении опухоли.

«Цель конференции собрать людей вместе и поделиться с ними информацией об использовании радиотерапии при лечении рака», - заявил представитель МАГАТЭ Алдо Малаваси. Он добавил, что с помощью таких конференций МАГАТЭ оказывает помощь государствам-членам в укреплении инфраструктуры ядерной медицины и радиотерапии.

Ежегодно от рака умирают 8,8 миллиона человек. 70 процентов этих смертей приходятся на развивающиеся страны. В некоторых африканских государствах менее 15 процентов онкологических больных выживают в течение пяти лет после диагноза рак шейки матки и рак молочной железы. Во многих промышленно развитых странах мира эти заболевания во многих случаях излечиваются.

Эксперты отмечают, что для снижения смертности от рака необходимо выявлять такие заболевания на ранних стадиях и более активно внедрять современные методы лечения.

МАГАТЭ уже более 60 лет осуществляет проекты по использованию ядерных технологий в медицинских целях. Многие из них привели к заметным успехам в борьбе с онкологическими заболеваниями в бедных странах.