Кризис 2008 года привел к росту показателей смертности вследствие рака

Таковы данные нового исследования, результаты которого вышли в медицинском журнале Lancet.

Ученые выяснили, что в следующие два года после кризиса произошло на 260 тысяч больше смертей, связанных с раком.

Это связывают с ростом безработицы и снижением расходов на здравоохранение.

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В то же время в странах, где медицинское страхование распространяется на всех граждан, например Великобритании и Испании, увеличение смертей не зафиксировали.

В мире ежегодно умирает от рака около 8 млн человек.

Руководитель этого исследования Майбен Марутаппу из Имперского колледжа Лондона говорит, что понять, как экономическая активность влияет на профилактику рака, крайне необходимо.