Кризис 2008 года привел к росту показателей смертности вследствие рака
Глобальный финансовый кризис 2008 года повлек за собой рост количества смертей, связанных с раком, в 35 наиболее развитых странах.
Таковы данные нового исследования, результаты которого вышли в медицинском журнале Lancet.
Ученые выяснили, что в следующие два года после кризиса произошло на 260 тысяч больше смертей, связанных с раком.
Это связывают с ростом безработицы и снижением расходов на здравоохранение.
Читайте такжеУченые назвали бедность причиной нарушений в работе мозга
В то же время в странах, где медицинское страхование распространяется на всех граждан, например Великобритании и Испании, увеличение смертей не зафиксировали.
В мире ежегодно умирает от рака около 8 млн человек.
Руководитель этого исследования Майбен Марутаппу из Имперского колледжа Лондона говорит, что понять, как экономическая активность влияет на профилактику рака, крайне необходимо.