Ученые вычислили сколько нужно спать, чтобы чувствовать себя счастливым

Компания Amerisleep опросила 2 000 респондентов, чтобы узнать, сколько часов следует спать, чтобы чувствовать себя счастливым и довольным жизнью, пишет Daily Mail.

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Оказалось, те, кто считает себя счастливыми, спят 7 часов 6 минут за ночь. Люди, назвавшие себя "в целом счастливыми" спят на 6 минут меньше. Спящие меньше семи часов за ночь признались, что "бывают счастливы иногда". Те, чей сон продолжается меньше 6 часов 48 минут, считают себя несчастными и пребывают в постоянном беспокойстве.

Цена бессонных ночей – не просто усталость. Это риск "заработать" депрессию, ожирения, болезнь сердца, инсульт и диабет.

Согласно одному из последних исследований, проведенных учеными из Бриджема, большое значение имеет не только продолжительность сна, но и режим дня: люди, которые ложатся спать в одно и то же время, здоровее и успешнее своих сверстников, ведущих менее упорядоченный образ жизни.