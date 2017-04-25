Хронический недосып приводит к серьезным проблемам в здоровье подростков - медики

Специалисты Американской академии медицины сна (The American Academy of Sleep Medicine) заявили, что если в средней и старшей школе уроки будут начинаться не ранее половины девятого, то это поможет подросткам к началу учебного дня быть активными, здоровыми и готовыми к учебе, пишет Reuters.

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В 13-18 лет, рассказал Натаниэль Вотсон (Nathaniel Watson) из Университета штата Вашингтон (University of Washington), человек должен спать по 8-10 часов в день, но из-за сдвига биологических часов, происходящего в период полового созревания, многие подростки предпочитают ложиться поздно. В результате они страдают от недосыпа, так как рано утром вынуждены просыпаться и идти в школу.

Последствия недосыпа у подростков могут быть самыми разнообразными. Недостаток сна ведет к развитию ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, нарушениям метаболизма, плохой успеваемости в школе, депрессии, травмам, также может появиться склонность к суициду. Исследования показали, что более позднее начало уроков действительно помогает – дети, которым не нужно просыпаться слишком рано, реже опаздывают на занятия или прогуливают их, не так сонны в течение дня, а также менее тревожны. В США, где у многих подростков уже есть водительские права и личный автомобиль, перенос начала уроков на час позже на 16% снижал риск попасть в аварию.

Кроме всего прочего, ученые советуют за полчаса до сна полностью отказаться от всех электронных устройств и исключить использование смартфонов ночью.