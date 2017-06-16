Медики в заявили о крайнем вреде жареного картофеля

15:11, 16 июня 2017
Зарубежные новости
565

Международная группа ученых исследовала связь между употреблением жареной картошки и риском преждевременной смерти.

УНИАН

Частое употребление жареного картофеля связано с наступлением преждевременной смерти, выяснила международная группа ученых, пишет American Journal of Clinical Nutrition.

Читайте такжеДаже один чизбургер нарушает обмен веществ - ученые

К подобным выводам исследователи пришли, наблюдая за 4400 добровольцами в течение восьми лет. За соответствующий период была зафиксирована смерть 236 пациентов.

Особое внимание ученые уделили пищевым привычкам людей и выяснили, что употребление минимум двух порций жареной картошки в неделю удваивает риск преждевременной смерти.

Ученые подчеркивают, вареный или печеный картофель не несет подобной угрозы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #здоровое питание#профилактика болезней