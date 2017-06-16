Медики в заявили о крайнем вреде жареного картофеля

Частое употребление жареного картофеля связано с наступлением преждевременной смерти, выяснила международная группа ученых, пишет American Journal of Clinical Nutrition.

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К подобным выводам исследователи пришли, наблюдая за 4400 добровольцами в течение восьми лет. За соответствующий период была зафиксирована смерть 236 пациентов.

Особое внимание ученые уделили пищевым привычкам людей и выяснили, что употребление минимум двух порций жареной картошки в неделю удваивает риск преждевременной смерти.

Ученые подчеркивают, вареный или печеный картофель не несет подобной угрозы.