Среднестатистический ребенок 6-12 лет питается хуже своих родителей - исследование

Ученые из Университета Делавэра установили: диеты детей и родителей тесно связаны. Вероятно, выводы специалистов помогут в профилактике ожирения и связанных с ним заболеваний, таких как болезни сердца, инсульт и диабет, пишет meddaily.ru со ссылкой на NDTV.

Исследователи проанализировали данные 628 детей в возрасте от 6 до 12 лет и их родителей. Специалисты узнали, что ели родители и дети в течение нескольких дней (минимум одного выходного и одного буднего дня). Больше 98% участников предоставили данные о рационе питания за три дня.

Читайте такжеЕда домашнего приготовления - самая полезная для здоровьяУченые оценили суточную калорийность, соответствие рациона диете DASH, разработанной для профилактики и лечения гипертонии, и измерили индекс здорового питания. Диета DASH включает овощи, фрукты, молочные продукты с низким содержанием жиров, в том числе обезжиренные, орехи, бобы и злаки.

В целом качество диеты у родителей оказалось выше. Однако в среднем они набрали всего 64,5% от оптимального индекса здорового питания и 56,6% от нормы диеты DASH. У детей было 58,3% и 54,3% соответственно. Родители и дети потребляли примерно одинаковое количество калорий (1763 и 1751 калории).

Читайте такжеПринимать пищу полезнее у себя дома, убеждают медикиИсследователи учли переменные, которые могли повлиять на результаты. Они пришли к выводу: качество диеты ребенка сильнее всего зависело от рациона родителей. Основными факторами, снижавшими качество диеты у детей, оказались недостаток овощей и избыток в рационе продуктов с низким содержанием питательных веществ.