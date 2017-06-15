В Конго зафиксированы вспышки полио - ВОЗ
Инфекционисты лабораторно подтвердили случаи полиомиелита в двух провинциях страны.
В Конго зафиксированы две независимые вспышки полиовируса вакцинного происхождения, сообщает сайт ВОЗ.
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Инфекционисты лабораторно подтвердили случаи полиомиелита в двух провинциях страны.
Специалисты оценивают риск дальнейшего распространения вируса полиомиелита в Конго как высокий. Вероятность распространения данных штаммов на международном уровне – средняя.
ВОЗ также рекомендует всем, кто планирует путешествие в Конго пройти вакцинацию против полиомиелита, а жителям регионов, где зафиксированы, вспышки получить дополнительную дозу вакцины.
В 2010 году в Конго произошла вспышка полиомиелита со 120 случаями паралича и 58 случаями смерти. Вспышка болезни произошла в результате ввоза полиовируса. До этого последний случай эндемического полиомиелита был зарегистрирован в Конго в 2000 году.
Сегодня эндемичными по полиомиелиту остаются Нигерия, Афганистан и Пакистан.