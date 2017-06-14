ВОЗ: главная экологическая причина смертности в Европе – загрязнение воздуха

В странах Европы и Центральной Азии загрязнение окружающей среды вызывает серьезные заболевания и является причиной 1, 4 миллиона случаев преждевременной смерти в год, а это 15 процентов всех смертей в регионе. Об этом напомнила глава Европейского бюро ВОЗ, выступая в Чехии на шестой министерской конференции по окружающей среде и здравоохранению.

Читайте такжеВ мире каждый четвертый ребенок младше 5 лет погибает из-за загрязнения воздуха и воды - ВОЗ«В эпоху устойчивого развития мы в состоянии предотвратить 1,4 миллиона смертей, обусловленных загрязнением окружающей среды. Для этого нам необходимо отнести вопросы здоровья к политическим приоритетам во всех секторах государственного управления», - заявила глава регионального бюро ВОЗ Жужанна Якаб.

Конференция в Чехии стартовала 13 июня и продлится до 15 июня. Встреча собрала более 450 представителей из 53 стран-членов Европейского региона ВОЗ, а также представители международных и неправительственных организаций. Они подпишут Декларацию, предусматривающую меры по снижению экологических рисков для здоровья людей.

Согласно данным ВОЗ, в европейском регионе на экологические факторы риска приходится около 26 процентов случаев ишемической болезни сердца, 25 процентов инсультов и 17 процентов онкологических заболеваний. При этом в странах с низким уровнем дохода сердечные заболевания, обусловленные влиянием окружающей среды, в три раза выше, чем в богатых странах региона.

Главная экологическая причина смертности в Европе – это загрязнение воздуха, связанное с транспортом, промышленными предприятиями и производством энергии. Но люди болеют и из-за загрязнения воздуха внутри помещений в результате использования дров, угля и других видов твердого топлива для обогрева жилища и приготовления пищи.

В 2015 году численность городского населения впервые в истории человечества превысила численность сельского населения. К 2030 г. в городах будут жить 8 из 10 европейцев, потенциально подвергаясь при этом воздействию множества экологических факторов риска.