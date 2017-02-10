В мире из-за загрязненного воздуха ежегодно умирает около 3 миллионов людей - ВОЗ

Глобальная кампания Всемирной организации здравоохранения и Коалиции в защиту климата и чистого воздуха «Вдохнем жизнь» (BreatheLife) направлена на повышение информированности о воздействии загрязнения воздуха на наше здоровье и нашу планету и призвана объединить граждан, руководителей городского и национального уровня и работников здравоохранения для осуществления преобразований в сообществах, сообщает сайт ВОЗ.

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Кампания «Вдохнем жизнь» уделяет внимание как практическим мерам политики, которые могут осуществлять города (таким как совершенствование систем жилищного строительства, транспортного сообщения, обработки отходов и энергетики), так и действиям, которые в коллективном или индивидуальном порядке могут предпринимать граждане (например, отказ от сжигания мусора, расширение зеленых зон и передвижение пешком или на велосипеде) для улучшения качества воздуха, которым мы дышим.

Спасению жизней и сохранению нашей планеты могут способствовать в том числе такие меры как повышение стандартных требований к транспортным средствам, приоритетное внимание, уделяемое экологически чистому и эффективному общественному транспорту, а также переход на более эффективные, чем печи и топливо, альтернативные решения для приготовления пищи, освещения и отопления.

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По оценкам, комплекс мер по сокращению загрязняющих выбросов может привести к снижению ежегодного уровня смертности, вызванной загрязнением воздуха.

Порядка 3 миллионов случаев смерти в год связано с воздействием загрязнения воздуха вне помещений. Не менее смертоносным может быть и загрязнение воздуха в помещениях. Согласно подсчетам, в 2012 г. с загрязнением воздуха внутри и вне помещений было связано 6,5 миллионов смертей (11,6 % всех случаев смерти в мире).

Кроме того, загрязнение городского воздуха обычно достигает более высокого уровня во многих городах с низким или средним уровнем дохода или в бедных кварталах городов с высоким уровнем дохода. Это означает, что сокращение загрязняющих выбросов может иметь наиболее существенные положительные последствия для здоровья людей, относящихся к группам с более низким доходом, а также для здоровья детей, пожилых людей и женщин.