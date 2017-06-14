ВОЗ призывает страны создавать надежные запасы донорской крови

Каждый год 14 июня международное сообщество отмечает Всемирный день донора крови. Его цель – выразить благодарность донорам, ежедневно спасающим человеческие жизни, предоставляя свою кровь, а также побудить как можно большее число людей во всем мире добровольно и регулярно сдавать кровь.

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В этом году Всемирный день донора крови посвящен важности наличия достаточных запасов донорской крови в условиях чрезвычайных ситуаций.

За последнее десятилетие стихийные бедствия привели к гибели более одного миллиона человек. Каждый год от землетрясений, ураганов и других катастроф страдают более 250 миллионов человек, нуждающихся в срочной медицинской помощи. Антропогенные катастрофы, а также дорожно-транспортные происшествия и вооруженные конфликты также причиняют людям увечья, из-за которых им необходима первая медицинская помощь.

Переливание крови – неотъемлемый компонент оказания такой неотложной медицинской помощи. В условиях чрезвычайных ситуаций потребность в переливании крови растет. В ВОЗ призвали создавать надежные запасы донорской крови на случай чрезвычайных ситуаций, отмечая, что эта задача может быть выполнена только путем привлечения всего населения.