Яйца способствуют активному развитию детей до года - педиатры

17:10, 09 июня 2017
Зарубежные новости
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Ученые из США подчеркивают, что при употреблении яиц развитие организма активизируется почти в полтора раза. 

Huffington Post

Новое исследование подтвердило необходимость включения в рацион детей яиц. Как пишет Еeurekalert!, употребление куриных яиц способствует росту детей до года и предупреждает задержку в их развитии. 

Ученые из США подчеркивают, что при употреблении яиц развитие организма активизируется в 1,47 раза.

Они провели рандомизированное контролируемое исследование с участием детей из Эквадора в возрасте от 6 до 9 месяцев. Они полгода съедали по одному яйцу в день. Также в рационе было максимально снижено употребление подслащенных напитков. Педиатры отмечают, что яйца являются недорогим и доступным источником питательных веществ, которые необходимы и очень полезны растущему организму.

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Теги: #здоровое питание#детское здоровье