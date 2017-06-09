Яйца способствуют активному развитию детей до года - педиатры

Новое исследование подтвердило необходимость включения в рацион детей яиц. Как пишет Еeurekalert!, употребление куриных яиц способствует росту детей до года и предупреждает задержку в их развитии.

Ученые из США подчеркивают, что при употреблении яиц развитие организма активизируется в 1,47 раза.

Они провели рандомизированное контролируемое исследование с участием детей из Эквадора в возрасте от 6 до 9 месяцев. Они полгода съедали по одному яйцу в день. Также в рационе было максимально снижено употребление подслащенных напитков. Педиатры отмечают, что яйца являются недорогим и доступным источником питательных веществ, которые необходимы и очень полезны растущему организму.