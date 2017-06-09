Яйца способствуют активному развитию детей до года - педиатры
17:10, 09 июня 2017Зарубежные новости
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Ученые из США подчеркивают, что при употреблении яиц развитие организма активизируется почти в полтора раза.
Употребление куриных яиц предупреждает задержку в развитии младенцев / Huffington Post
Новое исследование подтвердило необходимость включения в рацион детей яиц. Как пишет Еeurekalert!, употребление куриных яиц способствует росту детей до года и предупреждает задержку в их развитии.
Ученые из США подчеркивают, что при употреблении яиц развитие организма активизируется в 1,47 раза.
Они провели рандомизированное контролируемое исследование с участием детей из Эквадора в возрасте от 6 до 9 месяцев. Они полгода съедали по одному яйцу в день. Также в рационе было максимально снижено употребление подслащенных напитков. Педиатры отмечают, что яйца являются недорогим и доступным источником питательных веществ, которые необходимы и очень полезны растущему организму.
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