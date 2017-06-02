Cистемная инфекция и воспаление приводит к снижению когнитивных способностей - ученые

Ученые из Медицинского центра Лангон при Университете Нью-Йорка обнаружили, что у мышей после проникновения вируса в кровоток происходит активация моноцитов клеток, воплощающих неспецифическую иммунную реакцию, пишет Nature.

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Они, в свою очередь, высвобождают воспалительный сигнальный белок TNF-α, который впоследствии перемещается в мозг, где блокирует образование нейронных сетей, необходимых для запоминания новой информации. Образно говоря, это происходит из-за "облысения" дендритного дерева. Дендрит – это разветвленный отросток нейрона, получающий информацию через химические или электрические синапсы от других нейронов.

Ранее было показано, что освоение новых двигательных и когнитивных функций приводит к увеличению в моторной коредендритных шипиков- мембранных выростов на поверхности дендрита.

Результаты настоящего исследования выявили уменьшение этих шипиков и соответственно ухудшение двигательных навыков (в т.ч. координации движения) и способности к обучению у мышей, зараженных вирусом.

Чтобы проверить гипотезу о связи повышенного уровня TNF-α и ослабления когнитивных/двигательных навыков, создали животных, у которых отсутствовали сигнальные белкиTNF-α в белых кровяных клетках. У этих мышей не наблюдалось уменьшения количества дендритныхшипиков и ухудшения моторной и умственной деятельности после перенесенного вируса. Ученые находятся в поиске анти-TNF-препаратов, таких как инфликсимаб, которые можно использовать для предотвращения когнитивных расстройств, вызванных вирусом