Исследование выявило новое суперполезное свойство ходьбы

Ученые из Университета Хайлендс (США) обнаружили новое полезное свойство ходьбы, пишет EurekAlert!. Они обнаружили, что ходьба способствует притоку крови в головной мозг и, как следствие, улучшению памяти и познавательных способностей человека. Этот эффект проявляет себя меньше, чем при беге, но значительно сильнее выражен, чем при езде на велосипеде.

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К подобным выводам авторы исследования пришли в ходе наблюдения за 12 здоровыми молодыми людьми. Добровольцы перемещались с постоянной скоростью около метра в секунду, находясь в строго вертикальном положении. Кровоснабжение головного мозга отслеживалось ультразвуком.