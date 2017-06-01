Преэклампсия диагностирована у каждой десятой беременной женщины - медики

Преэклампсия диагностирована примерно у каждой десятой беременной, а это грозит развитием инсульта, пишет The Daily Mail.

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Эта патология у беременных вызввает повышение давления, отеки ног, лица, наблюдается тошнота. А недавно проведенный анализ показал: примерно две трети инсультов, связанных с преэклампсией, происходят после родов, когда женщину уже выписали домой.

Риск инсульта во время беременности и после родов повышается, если, помимо преэклампсии, у женщины инфекции мочевыводящих путей, хронически повышенное давление, есть нарушения крови (свертываемость или кровотечения). Согласно статистике, умеренная преэклампсия наблюдается у 6% беременных, а тяжелые случаи - у 1-2%.

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Обычно преэклампсия развивается во второй половине беременности или сразу после родов. Врачи до сих пор точно не знают, каковы причины отклонения. Перечисленные выше факторы риска связаны или с воспалением, или непосредственно с сердечно-сосудистой системой. Также факторы могут накладываться друг на друга, повышая риск инсульта еще больше.

В опасности находятся и женщины с диабетом, гипертонией, болезнями почек, историей преэклампсии в предыдущую беременность или заболеваниями вроде волчанки, антифосфолипидного синдрома. Риск повышен в отношении женщин старше 40 лет, с Индексом массы тела 35 или выше, семейной историей преэклампсии, женщин с многоплодной беременностью и с большим перерывом (минимум 10 лет) между беременностями.