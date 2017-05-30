Novartis рассматривает возможность продажи активов на $ 50 млрд

Руководство компании Novartis рассматривает возможность продажи активов на сумму около 50 млрд долларов. В преддверии возможных сделок инвесторы фармпроизводителя выражают беспокойство, что собранные средства могут быть направлены на финансирование приобретения малоприбыльной компании, информирует Reuters.

Читайте такжеЮжная Корея оштрафовала Novartis на почти $ 50 млн за "откаты" врачамПо данным информационного агентства, исполнительный директор Novartis Джо Хименес (Joe Jimenez) оценил бизнесы по производству хирургических изделий и контактных линз Alcon (входит в Novartis) в 25-35 млрд долларов. Продажа акций Roche и совместного предприятия с GlaxoSmithKline может принести Novartis 14 млрд и 10 млрд долларов, соответственно.

В 2011 году Novartis закрыла крупную сделку по покупке производителя офтальмологической продукции Alcon за 52 млрд долларов. Однако успехи этой компании на рынке в течение последних лет крайне скромные – в 2016 году руководство Novartis даже задумалось о возможности продажи Alcon. Также была проведена реструктуризация Alcon со сменой руководства. Решение было принято после падения на 13% продаж офтальмологической продукции Alcon в последнем квартале 2015 года.

Акционеры Novartis настороженно отнеслись к возможности продажи крупных активов, так как вырученные средства могут быть направлены на финансирование неприбыльной сделки по покупке новой компании, как это произошло с Alcon.