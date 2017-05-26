Окситоцин поможет пациентам с аутизмом понять чужие эмоции - исследование

При интраназальном введении окситоцина пациенты с аутизмом лучше распознают эмоции окружающих их людей. Об этом свидетельствуют результаты исследования, пишет MedicalXpress.

Читайте такжеМногие взрослые с аутичными расстройствами не знают о своем состоянии - психологиВ недавнем исследовании, прошедшем при участии мужчин с аутизмом, участникам впрыскивали в нос окситоцин или плацебо. После введения препарата участникам исследования показывали несколько изображений лиц людей и просили указать степень выраженности эмоций. Оказалось, что после введения небольших доз окситоцина, пациенты с аутизмом лучше распознавали эмоции, изображенные на картинках (по сравнению с плацебо).

Аутизм является нарушением психического развития, сопровождающимся отклонениями в поведении, социальном взаимодействии. Пациенты с аутизмом плохо распознают эмоции окружающих их людей, что мешает нормальному общению.