Аутизм - болезнь, затрагивающая важные органы человека

Данное отклонение связано с аномальными реакциями на сенсорные стимулы. И вызвано это не только дефицитами в развитии мозга, отмечает meddaily.ru со ссылкой на Xinhua. Оказывается, при аутизме имеются дефекты в нервах, находящихся в конечностях, в пальцах и других частях тела, передающих сенсорную информацию в мозг напрямую.

Посему при аутизме люди чувствительны к прикосновению, тревожны, имеют аномалии в социальном взаимодействии. И иногда данные проблемы могут быть результатом повреждений периферических нервов. Ученые исследовали эффект генетических мутаций, связанных с аутизмом у людей.

Читайте такжеАнтипсихотические препараты повышают риск аутизмаБыли выведены мыши с этими мутациями, но только в периферических сенсорных нейронах. Они позволяли выявить даже самое легкое прикосновение к коже. Далее ученые проанализировали тревожность и социальное взаимодействие у мышей-мутантов. Проверялось, как мыши вели себя на открытом пространстве и как общался с незнакомыми животными.

Читайте такжеАутизм у девочек выявляют позже, чем у мальчиковВ итоге животные с мутациями только в периферических сенсорных нейронах демонстрировали повышенную тревожности и мало общались с другими мышами. Значит, аутизм действительно затрагивает не только головной мозг.