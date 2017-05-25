Новый глава ВОЗ заявил, что будет добиваться всеобщего медицинского страхования

Новый Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус намерен добиваться всеобщего медицинского страхования. Об этом он заявил на первой пресс-конференции после избрания на этот пост. Д-р Тедрос займет его в июле, сменив Маргарет Чань, которая возглавляла Организацию десять лет.

Читайте такжеООН рекомендует государствам выделять на здравоохранение не менее 5 % ВВПВ среду вновь избранный Генеральный директор ВОЗ рассказал журналистам о своих приоритетах на новой должности. В частности, он призвал страны-члены ВОЗ обеспечить всех своих граждан возможностью получать медицинское обслуживание.

Представляясь журналистам, новый глава ВОЗ попросил называть его по имени – доктор Тедрос. Так принято в Эфиопии, откуда он родом где занимал должности министра здравоохранения и министра иностранных дел.

На новом посту д-р Тедрос намерен добиваться всеобщего медицинского страхования. По его словам, 70 лет назад организацию основали именно с этой целью, тем не менее, она все еще остается недосягаемой для многих. «Все дороги должны вести к всеобщему медицинскому страхованию» - таков девиз только что избранного руководителя ВОЗ.

«В 1948 году миру обещали, что каждый человек будет иметь доступ к здравоохранению. Эта цель все еще актуальна сегодня. Однако половина населения планеты не имеет возможности обратиться к врачу, не имеет медицинского страхования, - напомнил доктор Тедрос. - Пришло время перейти от слов к делу. Весь мир ждет этого. Здравоохранение – это право человека».

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По словам «главного врача» ВОЗ, еще одна важная тема – реагирование на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения. «Эпидемии могут начаться в любой момент, - предупредил он. - Мы должны быть готовы к этому. Мы можем предусмотреть практически любые сценарии. Некоторые страны предлагают проводить регулярные учения, чтобы специалисты могли постоянно готовиться к чрезвычайным ситуациям».

Тедрос отметил успехи, достигнутые ВОЗ под руководством д-ра Маргарет Чань, в частности, оперативные меры по борьбе с Эболой. При этом, по его словам, необходимы дополнительные реформы. Так, новый Генеральный директор намерен наладить тесное сотрудничество со странами-членами ВОЗ и завоевать их доверие.

Тедрос Адханом Гебрейесус занимал пост министра здравоохранения Эфиопии с 2005 по 2012 годы. За это время в стране было создано 3500 медицинских центров и 16 тысяч новых рабочих мест для медперсонала, а также разработан финансовый механизм для всеобщего медицинского страхования.

На посту министра иностранных дел Эфиопии он возглавил дебаты по Плану действий в области финансирования развития, когда 193 страны мира договорились обеспечить финансовую поддержку Целей устойчивого развития.