В ВОЗ сообщили о заметных успехах в борьбе с "забытыми" тропическими болезнями

За последние десять лет резко сократилось число случаев заболеваний лихорадкой денге, сонной болезнью, проказой или лейшманиозом. Многих людей с этими болезнями, которые поражали людей на протяжениии столетий, смогли вылечить.

Читайте такжеЯпонская фармкомпания запустила масштабнейшее клиническое исследование вакцины от денге«В ВОЗ отмечают рекордный прогресс в борьбе с такими заболеваниями, как сонная болезнь и слоновая болезнь», - сказала Генеральный директор ВОЗ Маргарет Чань.

«За последние 10 лет миллионы людей были спасены от инвалидности и нищеты благодаря одному из наиболее эффективных глобальных партнерств в сфере здравоохранения», - добавила глава ВОЗ. В рамках этого партнерства доноры делают щедрые пожертвования на лекарства и улучшение условий жизни в странах, где такие болезни наиболее распространены.

В 2016 году было зарегистрировано только 25 случаев заболеваний гвинейской лихорадки у человека. Число новых случаев африканского трипаносомоза, или сонной болезни, сократилось с 37 тысяч в 1999 году до трех тысяч в 2015 году. В Омане, Марокко и Мексике практически удалось искоренить трахому – инфекционное заболевание, которое приводит к слепоте. Медики в Индии, Бангладеш и Непале добились успехов в борьбе с лейшманиозом. А в Латинской Америке сократилось число случаев смерти людей от бешенства.

Однако, несмотря на эти успехи, люди все еще умирают в результате забытых тропических инфекций. В общей сложности эти заболевания представляют опасность для миллиарда человек в 149 странах мира.

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Причинами инфекций являются отсутствие чистой питьевой воды, плохие жилищные условия и низкий уровень санитарии. Наиболее уязвимы перед этими болезнями дети.

На сегодняшний день более 660 миллионов человек в мире не имеют доступа к источникам чистой питьевой воды. Примерно 2, 4 миллиарда человек живут в антисанитарных условиях.