ООН рекомендует государствам выделять на здравоохранение не менее 5 % ВВП

Эксперты ООН призвали правительства не забывать об основополагающей связи между уважением прав человека и обеспечением всеобщего доступа к здравоохранению. Это касается, в первую очередь, женщин, детей и подростков. Всем государствам было рекомендовано выделять, по меньшей мере, пять процентов ВВП на цели здравоохранения.

Читайте такжеМедикаментозные ошибки ежегодно наносят ущерб мировой экономике в размере $ 42 млрд«Было дано множество обещаний, но миллионы женщин, детей и подростков по-прежнему лишены основных прав человека, что ведет к их гибели, травмам, физическим и психическим заболеваниям и другим тяжелым последствиям, которые можно было предотвратить», - заявила со-председатель Группы высокого уровня по вопросам здравоохранения и прав женщин, детей и подростков Хина Джилани.

Группа высокого уровня была создана Всемирной организацией здравоохранение (ВОЗ) и Управлением ООН по правам человека в мае 2016 года для подготовки доклада о праве человека на здоровье.

Джилани напомнила о прорывах в медицине и научных достижениях, подчеркнув, что эти инновации не в полной мере используются для укрепления здоровья женщин, детей и подростков.

В докладе говорится о повсеместном росте национализма и о маргинализации беженцев, мигрантов, обитателей городских трущоб и представителей коренных народов. Подобное отношение ведет к серьезным нарушениям прав человека, в том числе – права на охрану здоровья и медицинскую помощь.

Эксперты подчеркивают, что полная реализация прав человека невозможна без обеспечения населения, и в особенности его самых уязвимых групп, качественным медицинским обслуживанием. Если власти стран не будут инвестировать в здравоохранение, достижение Целей устойчивого развития к 2030 году окажется под вопросом, считают эксперты.

Читайте такжеМинистра здравоохранения и спорта Австралии отправили в отставку из-за поездок за счет государства

«Мы знаем, что и как нужно делать. Мы знаем, зачем это нужно делать. Мы также знаем, что это имеет смысл с экономической точки зрения. Все, что нужно, это целенаправленная непоколебимая воля и готовность повести за собой», - говорится в докладе. Он был направлен на рассмотрение Генеральному директору ВОЗ и Верховному комиссару по правам человека, а также в июне этого года будет представлен Совету ООН по правам человека.